Județul Constanța va fi traversat de 500 km de piste de bicicleta, din care 420 km vor purta labelul EuroVelo 6 in 23 de UAT-uri, printr-un proiect de finanțare prin PNRR, a anunțat, duminica, Petre Enciu, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța. Pentru implementarea acestui proiect, se vor desfașura urmatoarele activitați: Bugetul total pentru implementarea pistelor de […] Articolul 500 km de piste de biciclete vor fi amenajate in județul Constanța prin PNRR, susține vicepreședintele CJC Petre Enciu apare prima data in .