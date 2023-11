Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune dificila in Masivul Parang. 50 de turiști blocați pe munte au avut nevoie de intervenția salvamontiștilor, care i-au coborat in siguranța inainte ca vremea sa se inrautațeasca.

- Sambata, in jurul orei 14.00, doi turisti din Ploiesti, in varsta de 38 si respectiv 41 de ani, aflati intr o mica ambarcatiune de pescuit pe bratul Sf. Gheorghe au solicitat prin serviciul de urgenta 112 sa fie salvati, potrivit Autoritatii Navale Romane. Din relatarile acestora, ambarcatiunea in care…

- Pericol uriaș in marea Roșie! Miscarea Houthi din Yemen ameninta ca va ataca navele israelieneMiscarea Houthi din Yemen a amenintat marti ca va ataca in continuare Israelul si navele israeliene din Marea Rosie si Stramtoarea Bab el-Mandeb, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Grupul, care…

- NOROCOȘI… Vasluienii s-au aventurat pe carari de munte și au dat nas in nas cu urșii, Masivul Ceahlau. Pe 23 octombrie, Salvamont Neamț a intervenit, in urma unui apel 112, in vederea cautarii și evacuarii in siguranța din Masivul Ceahlau a unui grup de turiști din județul Vaslui. Grupul de trei persoane…

- Opt turiști au ramas blocați intr-o vale din Munții Bucegi. Grupul a petrecut o noapte in Valea Velicanului, fara apa și mancare, dupa ce nu au mai putut sa coboare. Salvamontiștii și jandarmii i-au gasit pe turiști la 10 ore distanța de cand au fost alertați.

