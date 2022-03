Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de studenti de la universitati din orasele afectate puternic de razboiul din Ucraina au decis sa se transfere la Universitatea de Stat din Cernauti, a declarat, marti, rectorul acestei institutii de invatamant, Roman Petryshyn. Rectorul Universitatii din Cernauti sustine ca foarte multi profesori…

- Universitatea ‘Stefan cel Mare’ din Suceava a creat un centru de ajutor și consiliere pentru refugiații din Ucraina care continua sa vina in numar mare la noi in țara. Peste 500 de voluntari, studenti si profesori ai Universitații sunt implicați și ii sprijina pe partea de cazare, transport sau alte…

- Peste 500 de voluntari, studenti ai Universitatii ‘Stefan cel Mare’ din Suceava (USV), dar si profesori, ofera asistenta celor care pleaca din Ucraina din cauza razboiului, informeaza institutiei de invatamant superior. ‘In prezent, peste 500 de voluntari, studenti ai USV, dar si profesori, ofera asistenta…

- Studenți și profesori de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava deruleaza in continuare activitați de voluntariat in criza umanitara din Ucraina. Ei se ocupa de traduceri, consiliere psihologica și indrumare. Prezent in studioul Radio Top, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu,…

- Sesiuni de jocuri didactice și terapeutice, precum și donații necesare in jucarii și rechizite, au fost oferite in aceste zile de grea incercare pentru locuitorii din țara vecina copiilor refugiați in zona Sucevei. Le-au fost aproape studenții Facultații de Științe ale Educației din USV, impreuna ...

- Universitatea din Suceava se implica in acte de voluntariat dupa ce Rusia a declanșat razboiul in Ucraina, iar in Romania ajung tot mai mulți refugiați. In același timp, USV este dispusa sa ofere locuri de cazare. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, prorectorul cu activitatea științifica, profesorul…

- Conferențiarul universitar doctor Doina Schipor, de la Facultatea de Științe ale Educației din Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a declarat, la Radio Top, ca este o mare diferența intre cursurile online și cele fața in fața și ca atit ea, cit și studenții, au fost incintați atunci cind au…

- Facultatea de Științe ale Educației din Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava nu va inceta colaborarea cu Așezamantul „Sf. Leontie” din Radauți, unde sunt gazduiți aproximativ 130 de copii și tineri. Șefa Departamentului de Științe ale Educației, conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa…