Sarcasmul este un mod foarte inteligent de a-ți spune gandurile cu voce tare, fara a le spune efectiv. De fapt, mulți considera ca este o arma incontestabila pentru a-și exprima opiniile intr-un mod plin de umor. Exista cateva semne zodiacale care privesc sarcasmul ca pe o trasatura extrem de atractiva....