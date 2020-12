5 tipuri diferite de portofele pentru bărbați Sa recunoaștem – atunci cand scoateți portofelul pentru a achita nota, nu doriți sa va balbaiți printr-un portofelul care este fie invechit sau complet rupt, intr-un restaurant de 5 stele. Cand cautați un portofel, numarul de modele disponibile pe piața poate deveni rapid copleșitor, la prima vedere. Portofelele au multe forme, dimensiuni, materiale și tipuri […] Articolul 5 tipuri diferite de portofele pentru barbați a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Genistii Armatei Nationale au identificat si neutralizat 206 obiecte explozive de diferite tipuri, in cadrul a 27 de misiuni de deminare, executate pe intreg teritoriul tarii, in luna noiembrie curent. In perioada respectiva, echipele de geniu au fost solicitate de doua ori in satul Plop-Stiubei, raionul…

- De cele mai multe ori, cand se vorbește despre substanțele vitale pentru organism, vitaminele și mineralele sunt menționate impreuna. Din acest motiv, de multe ori, unele persoane tind sa asocieze greșit cele doua elemente, crezand ca este vorba de unul și același lucru. Deși, in farmacii, le putem…

- Poveștile reprezinta o constanta in viața oricarui om. Din momentul in care se naște, individul face cunoștința cu ,,poveștile”, care capata diferite forme, sunt spuse pe diferite voci, sunt interpretate de mai multe persoane, iar personajele sunt dintre cele mai variate: oameni din realitatea imediata,…

- Astazi, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea, purtatorul de cuvant al instituției, inspector de poliție Paula Enache, a organizat o declarație de presa cu privire la activitațile desfașurate in contextul prevenirii raspandirii noului coronavirus. „Aș dori in primul rand sa va…

- Potrivit Poliției Prahova, accidentul s-a produs joi dimineața, pe DN1, pe sensul de mers catre Ploiești, mașina rasturnandu-se in afara drumului, pe partea stanga, dupa care a luat foc. In interior a fost gasita o femeie, decedata, dar polițiștii au avut informația ca alte doua persoane s-au autoevacuat…

- In cursul serii de ieri, 25 septembrie, un accident rutier s-a petrecut in orașul Nasaud la ieșire spre Rebrisoara. In urma accidentului doua persoane au decedat. Articolul FOTO – Tragic accident in Nasaud. Doi barbați au decedat apare prima data in Someșeanul.ro .

- A treia zi de sambata a lunii septembrie este Ziua Mondiala a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice. In 2020, ea se celebreaza in 19 septembrie. In fiecare an, peste 500 de romani sunt diagnosticați cu diferite tipuri de cancer al sangelui. Sunt peste 70 de boli hematologice care au ca indicație…