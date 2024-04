Stiri pe aceeasi tema

- Poveste de viata care demonstreaza ca nimic nu este imposibil, mai ales cand lumea rezoneaza cu un suflet bland care are nevoie de ajutor. Patricia are 13 ani, iar in urma cu doar cateva luni risca sa ajunga in scaunul cu rotile. O deformare extrem de grava a coloanei vertebrale ii amenința viața. Tratamentele…

- Colesterolul este o substanța esențiala pentru organismul uman, insa nivelurile ridicate pot crește riscul apariției de boli cardiovasculare, dar și afecțiuni in sfera neurologica. Dupa cum probabil știi, este ușor sa consumi alimente care cresc colesterolul, insa la fel de simplu poți sa-ți schimbi…

- Viața de la birou și viața personala sunt doua aspecte importante ale existenței noastre, care adesea intra in conflict sau se influențeaza reciproc. Mulți dintre noi ne dorim sa gasim un echilibru intre ele, care sa ne permita sa fim eficienți, fericiți și sanatoși. Dar se poate atinge perfecțiunea?…

- Și-a inceput activitatea in sectorul bancar cu aproape doua decenii in urma și a crescut de la an la an in cariera, ramanand devotata FinComBank, banca de unde a pornit in viața profesionala. Acum, Alla TERESCHINA este directoarea celei mai mari sucursale a bancii, care sub conducerea ei și-a majorat…

- Simți ca obosești repede? Top 3 sfaturi pentru a avea mai multa energie Poza de Andrea Piacquadio pe Pexels.com Energia este esențiala pentru a avea o putere de concentrare mai buna pe parcursul activitaților pe care le desfașori in fiecare zi. Cu toate acestea, tot mai mulți adulți se confrunta cu…

- S-a ajuns in aceasta situație din cauza modificarii stilului de viața. Dieta nesanatoasa, lipsa de exerciții fizice, consumul excesiv de alcool și fumatul sunt factori de risc binecunoscuți pentru AVC. De asemenea, schimbarea tehnologica a dus la transformarea pieței muncii, unde job-urile sunt extrem…

- Horoscopul zilei de 25 martie 2024. Leii au parte de multa iubireHoroscopul zilei de 25 martie 2024 spune ca Leii au parte de multa iubire, iar Venus, planeta care guverneaza dragostea ii va afecta. Viața amoroasa a nativilor Leu este intr-un moment bun, iar siguranța pe care o resimt nu se poate…

- „Eșecul perpetuu al nevroticului de a se lansa in viața se explica ușor prin dorința sa de a se da la o parte pentru a nu se implica in lupta periculoasa pentru existența. Dar oricine refuza sa experimenteze viața trebuie sa-și inabușe dorința de a trai – cu alte cuvinte, trebuie sa se sinucida parțial.”…