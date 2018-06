5 Seconds Of Summer lanseaza astazi noul album “Youngblood”

Stiri pe aceeasi tema

- Troye Sivan face echipa cu Ariana Grande si lanseaza, astazi, impreuna piesa “Dance To This”. Piesa face parte de pe urmatorul album semnat Troye Sivan, “Bloom”, care se va lansa in mod oficial pe 31 August, in colaborare cu Capitol Records. Troye Sivan a declarat ca piesa isi gaseste radacinile in…

- Coreea de Nord a renuntat la reuniunea la nivel inalt cu Guvernul sud-coreean propusa pentru miercuri si avertizeaza cu privire la organizarea summitului dintre presedintele SUA Donald Trump si Kim Jong-un, din cauza nemultumirii legate de desfasurarea unui exercitiu militar de amploare de catre…

- Liderul mondial Simona Halep se afla deja la Roma, unde va juca in ultimul turneu dinaintea Roland Garros. Simona e conștienta ca nu traverseaza cea mai buna forma, dar spera sa gaseasca energia necesara pentru a evolua cat mai bine la Roma și Paris. "Normal ca pentru mine Roland Garros e cel mai important…

- Uniformizarea paginilor de internet la nivel national a permis ca, pe o singura adresa, oricine sa poata vedea si compara situatii existente la nivel local cu cele din alte judete - ne referim la acelasi domeniu. Astfel, o vizita pe pagina unde se pot face programari pentru eliberarea pasapoarte scoate…

- Nu mai puțin de 12 medalii, dintre care trei de aur, au caștigat gimnastele de 9 și 10 ani din cadrul CSS Barlad, la cea de-a VIII-a ediție a Cupei „Andreea Raducan”. Evident, cele mai importante sunt aurul cu echipa de Nivel 1 și argintul la individual compus, la ambele categorii, care atesta ca viitoarele…

- Festivalul Internațional de Film despre Mediu și Oameni Pelicam a ajuns la cea de-a șaptea ediție și va avea loc anul acesta intre 21 și 24 iunie la Tulcea. Cel mai important festival de gen din Romania revine cu o selecție proaspata de documentare de mediu apreciate la festivaluri internaționale, dar…

- ASUS lanseaza o noua familie de placi de baza construite pe baza chipsetului AMD X470. ROG Crosshair VII Hero și perechea sa dotata cu suport Wi-Fi sunt vârfurile de gama, cele mai avansate placi de baza construite în prezent pe platforma AMD X470. Chipset-ul X470 este conceput pentru…

- Ingram Micro Distribution aduce, in calitate de distribuitor unic pe piata din Romania, brandul de tehnologie V7, marca exclusiva a companiei americane Ingram Micro Inc. “Am decis sa aducem in Romania brandul V7 pentru a le oferi utilizatorilor de tehnologie produse recunoscute la…