Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorii auto constata ca exista o mulțime de motive pentru a renunța la mașinile electrice, de la costuri de asigurare din ce in ce mai mari pana la degradarea bateriei și autonomia redusa in condiții de temperaturi scazute, relateaza inews.co.uk.

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean și al Partidului Național Liberal Timiș, are parte de momente dificile in aceasta perioada. Deși și-a anunțat in diverse randuri intenția de a conduce instituția și in perioada 2024-2028, se pare ca nu va fi susținut de proprii sai colegi la alegerile din…

- Banca Centrala a Japoniei (BOJ) a scumpit costul imprumuturilor pentru prima data in ultimii 17 ani. Dobanda cheie a crescut de la -0,1% la un interval cuprins intre 0% și 0,1%. Modificare survine dupa o creștere a salariilor in țara asiatica, ca urmare a creșterea prețurilor de consum.

- Deputatul Pas, Radu Marian a venit cu o reacție dupa ce Curtea Constituționala a anulat modificarile la Codul Fiscal privind restituirea taxelor din bugetul local al Gagauziei. Hotararea Curții Constituționale este definitiva. „Nu vom lasa situația așa cum este acum, vom interveni in cel mai scurt timp…

- Nikki Haley, candidata pentru nominalizarea republicana in alegerile prezidențiale din 2024, ultima adversara a lui Donald Trump in preliminarele partidului, a declarat din nou ca n-are de gand sa renunțe la campanie, in ciuda șanselor foarte mici, relateaza Reuters.

- Presedintele UEFA, slovenul Aleksander Ceferin, a decis sa nu candideze pentru un nou mandat in 2027, a anuntat el, joi, in timpul Congresului forului fotbalistic european de la Paris, potrivit agentiilor internationale de presa.''Am decis, in urma cu vreo sase luni, sa nu candidez din nou in 2027.…

- "Sa mergem sa vedem ce cerem noi și ce ne rezolva danșii. Eu nu ma las manipulat pentru ca eu mananc cu o singura lingura", a declarat un agricultor in varsta de 83 de ani."Ma culc plangand, ma scol plangand ca mi-e dor de copii, mi-e dor de nepoți. Ma, nu mai faceți circ, ma. Atata ne umiliți și ne…

- Asociatia Fermierilor din Judetul (AFJ) Tulcea a decis suspendarea protestului anuntat pentru marti, incepand cu ora 12:00, la podul de la Braila, in contextul in care Guvernul si-a asumat rezolvarea revendicarilor prezentate de protestatari.