In 2023 am am vazut banci importante care au intrat in faliment, iar asta ne-a aratat diverse lucruri cu privire la vulnerabilitațile pe care le au. Eugen Radulescu, care a anunțat recent ca face un pas in spate in cadrul BNR, a prezentat noul raport asupra stabilitații financiare in care a intrat in anumite detalii.