- ”Exista o solicitare venita la minister – de fapt exista mai multe, dar una este structurata – de a pune eventual in valoare un nou program de sustinere a celor care activeaza in HoReCa si care au fost afectati de pandemie si in cursul anului 2021, pentru ca se stie, a functionat un astfel de program…

- Daniel Cadariu (PNL), ministrul Turismului si Antreprenoriatului, a explicat motivele pentru care crede ca turismul romanesc iși va reveni anul acesta, ba chiar ar putea inregistra cifre mai mari decat in 2019, an considerat de varf in domeniu. Cadariu a mai spus ca la nivelul Ministerului se discuta…

- Joi, 24 martie, AIM a participat la o noua intalnire de interes pentru mediul de afaceri, organizata de catre Consiliul Județean Maramureș impreuna cu ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, pentru a discuta despre provocarile cu care se confrunta mediul de afaceri din…

- Turismul ar putea atrage in acest an un capital care poate varia intre 300 si 500 milioane euro, ca urmare a introducerii voucherelor de vacanta, potrivit ministrului Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, informeaza AGERPRES . „In cursul lunii decembrie, a fost adoptata acea ordonanta…

- Spau Atanasie este cunoscut din domeniul Horeca, el detinand renumita cafenea Entourage Caffe Afaceristul constantean Vlad Edward Flavius Tiru nu este nimeni altul decat ginerele fostului presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu In Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata,…

- Cadrul legal pentru a infiinta programul HoReCa 2 a fost creat, iar acesta va fi demarat dupa prima rectificare bugetara, deoarece sumele nu au fost prinse in buget, a declarat miercuri, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului si Turismului.…

- In timp ce premierul Romaniei face turul fermelor din Romania, crescatorii iși striga disperarea, fiind in imposibilitatea de a-și continua activitatea, din cauza prețurilor mari la gaze și energie. Dimitrie Musca, administratorul CAI Curtici, spune ca s-a saturat sa faca acte de caritate, iar daca…

- Pe masura ce o lume obosita de viruși trece șchiopatand prin al treilea an al focarelor Covid, oamenii de știința trimit un semnal de avertizare: nu va așteptați ca Omicron sa fie ultima varianta cu care trebuie sa ne confruntam. In mijlocul unui val vast de infecții mai ușoare, țarile din intreaga…