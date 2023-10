Toamna este cunoscuta pentru peisajele sale extraordinar de colorate și imbietoare. Iar cand ai la dispoziție, fie in curte, fie in casa, flori de toamna atmosfera devine și mai placuta. Exista cateva plante care se potrivesc cel mai bine cu anotimpul toamna. Aveți grija ca aceste flori cresc inalte și vor avea nevoie de spriin, așadar plantați-le ținand cont de acest aspect. Care sunt cele mai frumoase flori de toamna. Flori potrivite pentru balcon Rudbeckia – bulgari de soaresau margarete Este o floare clasica, ce are petale aurii sau portocalii, cu centre intunecate. Aceasta planta incepe sa…