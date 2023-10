Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, fostul președinte al SUA, acuzat ca a incercat o tentativa de rasturnare a rezultatului alegerilor prezidentiale din noiembrie 2020 in statul Georgia, a pledat nevinovat si renunta la dreptul de a se infatisa saptamana viitoare la tribunal, potrivit unui document judiciar depus joi, relateaza…

- Fostul presedinte Donald Trump a strans aproape 20 de milioane de dolari in ultimele trei saptamani, o perioada care coincide cu inculparea sa in dosare federale legate de afirmatiile sale false potrivit carora alegerile din 2020 i-au fost furate, a declarat sambata purtatorul de cuvant al campaniei…

- Joi, 25 august, Donald Trump s-a prezentat la inchisoarea din comitatul Fulton, din Atlanta pentru a se conforma ca inculpat rigorilor legale ce decurg din acuzatiile care i se aduc in legatura cu efortul sau de a anula pierderea alegerilor din 2020 in statul Georgia, acesta fiind cel de-al patrulea…

- Fotografia judiciara a fostului presedinte american Donald Trump, facuta in timpul scurtei sale sederi intr-o inchisoare din Georgia, unde a fost inculpat pentru presiunile electorale din 2020, a fost data publicitatii joi seara, relateaza Agerpres. Este a patra oara in acest an cand fostul președinte…

- Donald Trump a fost arestat pentru scurt timp joi intr-o inchisoare din Atlanta pentru campania sa electorala din 2020 in statul american Georgia, potrivit unui document al biroului serifului, relateaza AFP. Fostul presedinte, care a fost masurat si cantarit in aceasta secventa istorica, urmeaza sa…

- Donald Trump a ajuns pe aeroportul din Newark, New Jersey, unde se va imbarca in avionul sau pentru a merge in Atlanta, Georgia unde urmeaza sa se predea, relateaza CNN. Punera sub acuzare in statul Georgia este al patrulea caz penal impotriva lui Trump din martie, cand a devenit primul fost presedinte…

- Fostul presedinte Donald Trump planuieste sa se predea justitiei pentru proces joi, la inchisoarea tribunalului comitatului Fulton din Atlanta, statul Georgia, a informat luni CNN, citand surse, informeaza marti Reuters, potrivit g4media.ro. Data a fost stabilita luni, in timpul negocierilor cu biroul…

