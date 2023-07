4,85 milioane lei, suma totală obținută de profesorii sibieni din meditații, în 2022 Anul trecut, 388 de profesori sibienei au efectuat meditații in suma totala de 4.853.285 milioane lei, a precizat ANAF Sibiu pentru publicația Turnul Sfatului. In anul 2022, raportat la nivelul venitului declarat, 14 contribuabili datorau contribuția de asigurari sociale (CAS) și contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS). Cei care aveau obligația de a plati, pe langa impozitul pe venit, aceste doua contribuții sunt profesorii care au realizat un venit net in cursul unui an calendaristic – norma de venit sau venit determinat in sistem real – care depașește salariul de baza minim brut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

