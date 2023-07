47 de ani, de la primul zece al Nadiei Comăneci din istoria gimnasticii Steaua gimnasticii, Nadia Comaneci La Montreal, Nadia Comaneci a devenit prima gimnasta din istoria Jocurilor Olimpice care a primit nota 10.00. La respectiva ediție a Olimpiadei, in concursul de gimnastica, Nadia și-a inceput evoluția la barna, cu un 9.90. A urmat solul, apoi sariturile și, in cele din urma, paralelele. Glezna piciorului stang era stransa intr-o glezniera, pentru a feri o mai veche accidentare. Nadia primise nota maxima de 17 ori in cariera, in competiții mult mai mici, care ii fortificasera insa increderea. Primele sale note de 10 la nivel internațional, șase la numar, au venit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

