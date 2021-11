Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brașov, in spitalele din județ sunt internate 503 persoane cu SARS-CoV-2, dintre care 46 la ATI. Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor furnizate marți, de Direcția de Sanatate Publica și Centrul Județean de Coordonare și Conducere…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor furnizate astazi de Direcția de Sanatate Publica și Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: Numar de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei:…

- Județul Brașov a inregistrat un record in privința deceselor provocate de noul coronavirus. Au fost raportate 23 de decese care s-au produs in doar o zi. Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor furnizate marți de Direcția de Sanatate Publica și Centrul Județean de Coordonare și Conducere…

- Prefectura Brașov a prezentat situația epidemiologica din județul Brașov, la data 24 octombrie. Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: Numar de cazuri confirmate…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: Numar de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei: 55.890, dintre care 300 in ultimele 24 de ore. In ultimele 24 de ore…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor furnizate astazi de Direcția de Sanatate Publica și Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ Numar de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei:…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 11 decese ale unor pacienți care erau confirmați COVID-19, in județul Brașov. Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ Numar de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei: 51.465, dintre care 370 in ultimele 24 de ore ■ In ultimele…