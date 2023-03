Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4,4 grade a avut loc in urma cu puțin timp in Gorj, Romania. Potrivit Institutului Național de Fizica a Pamantului, seismul s-a produs la ora 11:11:41, la o adancime de 15 km, scrie digi24.ro.

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs vineri in Oltenia. Prefectura Gorj a fost evacuata Un nou cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs vineri 17.02.2023, la ora 11:11:41. Cutremurul s-a produs din nou in Gorj, la fel ca și cele de dinainte.…

- Un cutremur puternic s-a produs, astazi, 14 februarie 2023, in Romania, in regiunea Oltenia, județul Valcea. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. Totodata, Institutul National…

- Un cutremur de magnitudine 5,7 pe Richter a avut loc marți dupa-amiaza in sudul Romaniei, la Targu-Jiu. Cutremurul a avut loc la o adancime de 40 de kilometri. Citește și: Un fost handbalist de la Suceava, mort sub daramaturi in Turcia. Soția insarcinata și fiul lor au avut aceeași soarta Cutremurul…

- Nou cutremur de 5,7 grade pe scara Richter. A fost resimțit in mai multe orașe din Romania Un nou cutremur a avut loc marți, in jurul orei 15:16. Cutremurul a fost anunțat inițial ca avand 4.9 grade pe scara Richter, fiind imediat corectat la 5,7 grade, mai puternic decat cel de ieri. Potrivit Institutului…

- CUTREMUR de 5,2 grade in Romania: Precizarile ISU Alba. A existat și o REPLICA de 3 grade pe scara Richter CUTREMUR de 5,2 grade in Romania: Precizarile ISU Alba. A existat și o REPLICA de 3 grade pe scara Richter CITEȘTE ȘI: CUTREMUR in Romania: Acesta s-a RESIMȚIT și in Alba Iulia ”In urma cu puțin…

- Turcia trece din nou printr-o drama! Cutremurul de 7,8 grade pe scara Richter, din aceasta noapte, a provocat cel puțin cinci sute de morți și peste o mie de raniți, dar autoritațile se tem ca bilanțul este mult mai sinistru. Vali Gheorghe, fost jucator la FCSB, joaca la o formație din Istanbul și a…

- Cel puțin 76 de persoane au fost ucise in Turcia, dupa ce unul dintre cele mai puternice cutremure care au lovit țara in peste 100 de ani, cu magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter, a provocat mai multe cutremure mai mici in intreaga regiune, potrivit oficialilor turci, citați de CNN. Cutremurul…