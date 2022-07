Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, marti, ca peste 12.000 de candidati la concursul de titularizare in invatamantul preuniversitar au luat mai mult de 7,00, iar 146 au obtinut nota 10,00, anul acesta fiind 5.163 de posturi titularizabile. „Felicitari celor peste 12.000 de candidati care…

- Primele rezultate la proba scrisa a examenului de titularizare au fost afișate astazi, 19 iulie și județul Neamț are peste 50% candidați admiși, mai mult decat media naționala de 48,68%. Din cei 557 de candidați care au susținut proba scrisa din județul Neamț, 288 au obținut cel puțin nota 7 și 3 au…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat lista completa a magazinelor care accepta plata cu vouchere sociale, in funcție de emitentul cardului. Lista este foarte lunga și include mai multe hypermarket-uri, restaurante, dar și farmacii. Cele trei firme care emit cardurile au fost imparțițe…

- Bacalaureat 2022. Rezultatele pe județe și orașe. Verifica toate notele la BAC. Au fost publicate rezultatele la Bacalaureat 2022. Bacalaureat 2022. Rezultatele pe județe și orașe. Verifica toate notele la BAC Potrivit declarațiilor facute de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu la momentul actual au…

- Procurorii DIICOT au dispus efectuarea unor perchezitii in 10 penitenciare, printre care se numara Penitenciarul Craiova si Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, drogurile erau impregnate in scrisori si expediate pe numele unor…

- Meteorologii au emis, luni, 13 iunie, o avertizare Cod galben de averse și vant, valabila in 18 județe din țara. Conform ANM, sunt vizate județele Cluj, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Sibiu, Brașov, Valcea, Argeș, Dambovița, Prahova, Buzau, Covasna, Vrancea, Bacau, Neamț și Harghita.…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de averse și vijelii valabila in 30 de județe din țara. Toate judetele din vestul tarii vor fi afectate. Sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin,…

- Cu toate ca Romania a dat sub 5% din numarul total de nașteri din Uniunea Europeana in 2020, 44,44% dintre fetele care au nascut inainte de a implini 15 ani sunt din Romania, care ocupa, astfel, primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol, potrivit datelor definitive Eurostat. In cifre absolute,…