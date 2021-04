Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare cu SARS-CoV-2 in județul Suceava a scazut fața de ziua anterioara, de la 1,08 la 1,06 la mia de locuitori și ramane cea mai mica din țara. Joi au fost inregistrate in județ 46 de cazuri noi de infectare și 23 de persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 954 de suceveni ...

- Astazi, 22 martie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 10320 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9496 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 280…

- Astazi, 20 martie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 10252 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9457 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 278…

- Astazi, 02 martie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9617 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9010 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 267…

- Județul Suceava a inregistrat, marți, 98 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 40 de persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 879 de persoane testate in ultimele 24 de ore. De la inceputul pandemiei pana in prezent, in județ au fost testate 136.901 persoane, din care 19.655 au fost ...

- Județul Suceava are din nou peste 100 de cazuri zilnice de infectare cu SARS-CoV -2. Vineri, conform GCS, in județ au fost inregistrate 104 cazuri noi și 37 de persoane reconfirmate pozitiv la retestare. In ultimele 24 de ore in județ au fost testate 893 de persoane. Incidența la nivel județean ...

- La focarul de coronavirus de la școala din București au mai fost depistate șapte cazuri de persoane infectate cu tulpina britanica. „In cadrul unitatii de invatamant au fost confirmate cu infectia SARS-CoV-2 patru persoane (un caz confirmat pe data de 14.01.2021 si trei cazuri in data de 18.01.2021).…

- Unul din șase suceveni testați in ultimele 24 de ore pentru coronavirus a fost depistat pozitiv. Grupul de Comunicare Strategica a informat, luni, ca in județ sunt 11 cazuri noi de Covid-19 și 4 persoane reconfirmate pozitiv la retestare, in ultimele 24 de ore fiind testate 68 de persoane.Incidența…