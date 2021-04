Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii mureșeni au fost sesizați prin Apel 112 ca, intr-un imobil din comuna Taureni, un barbat a fost gasit decedat. La fața locului s-au deplasat, de indata, o echipa operativa complexa din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu procurorul criminalist din cadrul Parchetului…

- Trei persoane din Cluj au fost reținute pentru 24 de ore, fiind banuite de trafic de droguri, de persoane și prostituție. Porcurorii DIICOT au facut 11 percheziții in Cluj, Satu Mare, Arad și Baia Mare. Procurorii DIICOT impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj au…

- Polițiștii au descins ieri la opt domicilii de pe raza orașului Bistrița. Dintre cele șase persoane duse la audieri, unii au primit control judiciar, iar polițiștii cer arestarea preventiva a gruparii. CE au facut: Ieri, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Bistrița-Nasaud…

- Polițiști din cadrul Poliției municipiului Reghin au oprit in trafic vineri, 12 februarie, pe raza municipiului Reghin, un autoturism condus de un barbat, de 40 de ani, din comuna Suseni. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, in urma testarii…

- Polițiști rutieri din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au oprit in trafic duminica, 14 februarie, in jurul orei 23.35, pe strada Infrațirii din municipiu, un autoturism condus de un barbat in varsta de 35 de ani, din Targu Mureș. Conform informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului…

- Un barbat a fost arestat preventiv vineri, 29 ianuarie, intr-un dosar de trafic de droguri de risc si mare risc, dupa ce anchetatorii au gasit la domiciliul sau aproape 100 de grame de amfetamina si cannabis, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures.Potrivit…

- Biroul de Presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a informat miercuri, 27 ianuarie, faptul ca la data curenta, polițiștii au efectuat 30 de percheziții domiciliare, in 5 județe, la persoane banuite de ilegalitați in domeniul silvic. Dintre acestea, 20 de percheziții sunt efectuate in Mureș,…