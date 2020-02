43 de gorjeni printre care și o persoană venită din China autoizolate la domiciliu

Direcția de Sanatate publica a anunțat printr-un comunicat de presa ca la nivelul județului nostru exista in evidența direcției un numar de 43 de persoane autoizolați la domiciliu. „Avand in vedere datele primite de la serviciile vamale ( aeriene si terestre ), la nivelul județului Gorj, avem in evidenta un numar total de 43 de persoane cu autoizolare la domiciliu, respectiv o persoana din China din data de 20.02.2020, si 42 de persoane sosite in tara din Italia dar nu din zonele care necesita carantinare. Aceste persoane sunt autoizolate la domiciliu, sunt monitorizate de medicii de… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

