- In zilele noastre, orașul Le Mans, din nord-vestul Franței, este cunoscut mai ales pentru cursa automobilistica anuala care se desfașoara aici, dar in secolul al XII-lea, așezarea aparținea conților de Anjou, al caror domeniu avea drept centru vechiul și minunatul oraș Angers, de pe fluviul Loara. Aici…

- Romania se afla pe locul 28 din 99 in topul statelor cu turism sustenabil realizat de Euromonitor International. Suedia se afla pe primul loc, urmata de Finlanda și Austria. Top 10 este completat de Etonia, Norvegia, Slovacia, Islanda, Letonia, Franța și Slovenia. In clasament, Romania…

- Seful campaniei de vaccinare din Franta, Alain Fischer, a declarat, luni, ca se asteapta ca tara sa revina la un fel de conditii de viata "normale" pana la vara sau pana la toamna, datorita unei campanii sustinute de vaccinare anti-COVID-19, relateaza Reuters. Expertul a declarat pentru televiziunea…

- Zona Parisului si alte 15 departamente din Franta au intrat in izolare pentru a diminua al treilea val pandemiei. Masurile sunt insa mai putin restrictive decat cele precedente. Circulatia de noapte este in continuare interzisa, magazinele neesentiale se inchid, deplasarile sunt limitate la 10 kilometri…

- Condamnat deja la trei ani de inchisoare in septembrie anul trecut, un vanzator de mașini cu profilul „escrocului perfect” a fost din nou condamnat la patru ani și jumatate de inchisoare, miercuri in fața instanței Rodez. De data aceasta, el vindea vehicule din Romania fara sa le livreze vreodata, scrie…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) stabileste ca beneficiile vaccinului AstraZeneca-Oxford sunt mai mari decat riscurile, insa continua sa studieze legatura intre vaccin si formarea unor cheaguri de sange la persoane vaccinate cu acest vaccin. (Vom reveni) Aproximativ 15…

- Organizarea mai multor evenimente in Franta si in Romania cu ocazia celebrarii in acest an a 140 de ani de la nasterea lui George Enescu si colaborarea la nivelul specialistilor in patrimoniu au figurat printre temele abordate la intalnirea ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, cu ambasadorul Republicii…

- Reneacute; Descartes s a stins din viata la data de 11 februarie 1650 in Suedia.Descartes, cunoscut de asemenea cu numele latin Cartesius, a fost un filozof si matematician francez. S a nascut in localitatea La Haye en Touraine in 1596.De mic copil si a manifestat curiozitatea pentru fenomenele naturii.…