- Aceasta nu a precizat daca autoritațile au stabilit cauza morții, dar a acuzat trupele rusești ca au efectuat atacuri aeriene asupra orașului. In prezent, autoritațile ucrainene cerceteaza orașul in cautarea victimelor, dupa ce trupele rusești care il ocupau s-au retras.Borodianka pare a fi cea mai…

- Razboi in Ucraina, ziua 42. Borodianka este o localitate situata in apropiere de Bucha, orașul ucrainean al carui nume a devenit sinonim cu crimele comise de ruși impotriva civililor. Localitatea a fost eliberata recent de trupele ucrainene. In urma rușil

- Blocuri din centrul orașului Mariupol au fost distruse in intregime, conform unor imagini din satelit realizate de Maxar Technologies, transmite CNN. In condițiile in care comunicațiile in și din Mariupol sunt inexistente, imaginile reprezinta prima actualizare vizuala din ultimele zile care nu provine…

- Sapte spitale au fost distruse de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, a anuntat duminica seara ministrul sanatatii din aceasta tara, Viktor Liasko, citat de Jerusalem Post și Agerpres. Liașko a mai declarat ca aceste spitale ar trebui reconstruite complet dupa bombardamentele rusesti. Alte peste…

Atacurile aeriene din timpul nopții asupra orașului Cernihiv, din nordul Ucrainei, au intrerupt alimentarea cu apa, spun autoritațile ucrainene, potrivit BBC.

- Bombardamentele rusești continua in mai multe orașe din Ucraina, in cea de-a treisprezecea zi de razboi. In urma cu puțin timp, Agentia pentru Energie Atomica a transmis ca o noua unitate de cercetare nucleara din Harkov a fost avariata de bombardamente, potrivit The Guardians. Efectele produse in urma…

- Informația a fost publicata de Serviciul de Stat de Urgența al Ucrainei pe pagina sa de Facebook.„O lovitura cu rachete a lovit 30 de case individuale in zona rezidențiala din orașul Ovruch, distrugand complet cinci dintre ele”, se arata in raport.La acest moment nu au fost raportate victime. In total,…

Ucraina estimeaza ca a ucis 5.840 de soldați ruși de la invazie, informeaza Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.