40.000 € nerambursabili pentru 2.600 de companii Start-up – Ghidul final a fost publicat în Monitorul Oficial! Start-up Nation este cel mai simplu program de finanțare adresat companiilor nou inființate. In premiera anul acesta, nu ai nevoie de un plan de afaceri, astfel aplicarea este la indemana oricui. Echipa Smis® a lansat Startuply® – o aplicație web care iți permite scrierea proiectului intr-un mod simplu și intuitiv, fara a apela la un consultant. Smis® este de asemenea un start-up, finanțat din fonduri europene. Peste 17.000 de IMM-uri utilizeaza platforma smis.ro Sinteza programului Start-up Nation 2022: 2,600 de proiecte finanțate 000 lei – finanțare maxima Cofinanțare – de la 5% Punctaj recomandat:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

