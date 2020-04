Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat obișnuit demisioneaza și iși schimba locul de munca. Eventual, mai petrece un timp la vechiul loc de munca, un preaviz. Messi poate sa demisioneze și sa plece la Real Madrid? Nu! El are dreptul sa se transfere doar cu acordul Barcelonei. E o regula valabila pentru toți fotbaliștii profesioniști…

- Șefa FMI avertizeaza ca pandemia va avea cele mai grave consecinte economice de la Marea Depresiune din 1929: "Peste 170 de tari vor inregistra o contractie a veniturilor per capita" Pandemia cu noul coronavirus va avea "cele mai grave consecinte economice de dupa Marea Depresiune"…

- ONU a analizat costurile umane si financiare ale pandemiei de coronavirus, iar concluziile sunt sumbre. Va fi pentru prima oara in ultimele trei decenii cand nivelul saraciei va creste la nivel global. Raportul a fost prezentat inaintea unei serii de intalniri a Bancii Mondiale, Fondului Monetar International…

- Pandemia de coronavirus va duce in trimestrul al doilea la pierderea a 195 de milioane de locuri de munca full-time la nivel mondial, ale unor angajati care lucreaza un program standard de 48 de ore pe saptamana, potrivit agentiei pentru munca a Natiunilor Unite, transmite CNBC. Astfel, 6,7% din orele…

- Pandemia cu noul coronavirus a ucis 80.142 de persoane la nivel global de la aparitia sa in luna decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP, pe baza datelor oficiale, marti la ora 19.00 GMT.Peste 1.397.180 de cazuri de infectii au fost raportate oficial in 192 de tari si teritorii de la…

- Pandemia de COVID-19 ar fi cauzat cel mai probabil aproximativ 40 de milioane de decese in acest an in absenta oricaror masuri preventive, potrivit unui articol publicat joi pe site-ul Imperial College London, anunța AGERPRES.Aceasta este una dintre concluziile expuse intr-o analiza a cercetatorilor…

- Coronavirus a facut prima victima in cea mai populata țara din Africa. Nigeria, acolo unde locuiesc 200 de milioane de oameni, a raportat decesul unui barbat in varsta de 67 de ani."A fost inregistrat primul deces provocat de COVID-19. Este vorba despre un barbat de 67 de ani, care s-a intors in Nigeria…

- Pandemia de gripa spaniola din 1918, cea mai tragica din istorie, a infectat aproximativ 500 de milioane de oameni in intreaga lume, o treime din populația planetei și se estimeaza ca a provocat moartea a 50-100 de milioane de oameni.