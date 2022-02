Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc si a imbunatatit, marti, 8 februarie, estimarile privind vanzarile de vaccinuri Covid 19 in 2022, pana la 32 miliarde de dolari, de la 31 de miliarde de dolari anterior, adaugand ca se asteapta sa stranga alte 22 de miliarde de dolari de pe urma vanzarii tratamentului…

- Compania americana Alphabet, care grupeaza Google, YouTube și celelalte afaceri din jurul lor, au avut venituri și profituri în creștere și au angajat personal suplimentar în 2021, al doilea an al pandemiei COVID-19, în ciuda amenzilor încasate. Citește mai departe, consulta…

- Startup-ul IT fondat în America de catre un antreprenor de origine româna a ajuns sa fie evaluat la 1,4 miliarde de dolari, în urma celei mai recente runde de investiții pe care a obținut-o la început de an 2022. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au urcat cu 186,44% in primele 11 luni din 2021, la 6,866 miliarde de euro, comparativ cu 2,397 miliarde de euro in perioada ianuarie – noiembrie 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei. “Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania…

- Take - Two, cu sediul la New York, cumpara compania de jocuri de mobil Zynga pentru 12,7 miliarde de dolari și marcheaza, astfel, una dintre cele mai mari achiziții de la începutul anului 2022 în industria jocurilor video. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Gigantul tech american Google a anunțat marți ca achiziționeaza un startup israelian de securitate cibernetica, valoarea tranzacției ridicându-se la 500 de milioane de dolari, conform presei din Israel. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Infractorii crypto au furat 10 miliarde de dolari în 2021 de la investitori pe platforme DeFi, prin diverse escrocherii și scheme frauduloase.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- Dupa ce in anul 2020 am avut parte de scaderi drastice ale economiei, anul acesta, investițiile straine in Romania au crescut fabulos, cu peste 214%, ajungand la valoarea de 5,27 miliarde de euro. “Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 5,279 miliarde de euro (comparativ cu 1,677…