4 lucruri pe care trebuie sa le incercati pe noul iPhone SE Noul IPhone SE 2020 are un corp de iPhone 8 cu un procesor de iPhone 11 Pro. Dar este mai mult decat un simplu iPhone 8S sau 9 cu specificatii interne puternice. Chipsetul A13 Bionic transforma telefonul si aduce noi caracteristici nemaivazute pana acum pe un iPhone de 4,7 inci.



Amestecul de design vechi si putere noua inseamna ca puteti debloca noul SE cu Touch ID, ceea ce este la indemana acum, cand mastile faciale sunt obligatorii. De asemenea, aveti puterea de procesare pentru a face fata viitoarelor actualizari de software iOS.



Iata 4 lucruri pe care ar trebui sa le incercati… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Sunteți de neclintit atunci cand vine vorba despre convingerile și deciziile voastre. Veți lua cele mai bune masuri.TaurAstazi este momentul sa faceți schimbarile pe care le așteptați de foarte mult timp. Familia va sare in ajutor.Gemeni Faceți un plan detaliat pentru ceea ce urmeaza sa faceți…

- BERBECSunt sanse sa plecati intr-o calatorie in interes personal, in care va apropiati mai mult de persoana iubita. Este posibil sa intalniti o persoana mai in varsta, care va va ajuta intr-o afacere.TAURO ruda va propune sa va asociati intr-o afacere. Dupa-amiaza sunteti invitat la o petrecere si nu…

- BERBECSunt sanse sa plecati intr-o calatorie in interes personal, in care va apropiati mai mult de persoana iubita. Este posibil sa intalniti o persoana mai in varsta, care va va ajuta intr-o afacere.TAURO ruda va propune sa va asociati intr-o afacere. Dupa-amiaza sunteti invitat la o petrecere si nu…

- Drumeția pe munte s-ar fi putut incheia tragic pentru o persoana care a dat nas in nas cu un urs pe Drumului Vechi spre Poiana Brașov. Dispeceratului Național Salvamont a fost sesizat duminica seara, de prezența unui urs pe Drumul vechi care leaga orașul Brașov de Poiana Brașov via Pietrele lui Solomon.…

- Pentru mulți dintre noi, perioada sarbatorilor de iarna este o adevarata provocare. Mesele in familie inseamna, de cele mai multe ori, excese culinare. Mancaruri bogate in grasimi, pe baza de carne, dulciuri, bauturi carbogazoase și alcoolice care suprasolicita sistemul digestiv, mai ales dupa o perioada…

- Vești bune! Mii de romani ar putea obține bani in plus. Cei care iși doresc iși pot rotunji veniturile, lucru permis și reglementat de legislația in vigoare. Mai exact, tot ce trebuie sa faceți este sa....Citește AICI cine sunt cei care pot incasa mai mulți bani- Ce trebuie sa faceți

- In contextul izolarii impuse de pandemia de coronavirus, Angelina Jolie (45 de ani) se adreseaza victimelor violenței domestice. Intr-un interviu oferit recent revistei Harper’s Bazaar UK, actrița ofera sfaturi femeilor care se tem ca vor fi abuzate in perioada sarbatorilor de iarna. Angelina Jolie,…