Stiri pe aceeasi tema

- Luna decembrie, luna magiei de Craciun și Revelion, vine cu un depozit exclusiv in pragul sarbatorilor de iarna. Deschide Depozitul DE SARBATORI , primește dobanda lunar la contul de card și folosește banii pentru cele mai ravnite dorințe. Planifica echilibrat anul care vine.

- Creșterea prețurilor pentru gazele naturale reprezinta o problema pentru toți cei care folosesc o centrala pe gaz, motiv pentru care o mulțime de persoane se plang de prețurile pe care sunt nevoite sa le plateasca pentru incalzire.Ei bine, in acest sens sunt necesare anumite masuri pe care…

- Județul Timiș are un bogat patrimoniu industrial care așteapta sa fie pus in valoare. Morile de macinat cereale sunt o parte importanta a acestui patrimoniu, iar Asociația Acasa in Banat și-a propus sa le inventarieze, reușind sa identifice, in numai trei luni, nu mai puțin de 85 de mori, multe cu…

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, a descarcat acțiuni in valoare de peste un miliard de dolari, conform documentelor financiare recente. Documentele depuse pe 11 noiembrie la Securities and Exchange Commission confirma vanzarea a peste 934.000 de acțiuni Tesla in valoare de aproximativ 1,1 miliarde…

- Mai multe case vechi, unele adevarate comori arhitecturale, simple, cu elemente specifice comunitaților in care au fost construite, au fost salvate și puse in valoare grație unui proiect elaborat și coordonat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj. Exemple concrete in acest sens sunt casele…

- Drogurile erau depozitate la sediul unitatii speciale Hawks din orasul Port Shepstone, in provincia estica KwaZulu-Natal. Incidentul s-a petrecut la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit unui anunț facut, astazi, de politia sud-africana.Din primele informații, hotii au intrat in cladire printr-o fereastra,…

- Nunta este un moment special in viața fiecarui cuplu. Iar organizarea unui asemenea eveniment inseamna luni intregi de pregatire, emoții și provocari. Iar la final, toate aceste pregatiri intense iți vor aduce o satisfacție enorma, dar și amintiri prețioase alaturi de cei dragi. Iar daca-ți dorești…

- Un anotimp bogat din punctul de vedere al paletei de culori, al texturilor și mirosurilor, toamna reprezinta o perioada de tranziție necesara intre vara și iarna. Cu alte cuvinte, acest sezon al schimbarilor vine la pachet cu o modificare semnificativa a ritmului in care ne desfașuram activitatea zilnica.…