Stiri pe aceeasi tema

- Eventualul impact ar avea loc peste 23 de ani, a mai transmis NASA, estimare indicand data de 14 februarie - ZIUA INDRAGOSTIȚILOT, din 2046, potrivit The Jerusalem Post. Chiar daca punctajul de risc acordat evenimentului este mai mare decat cel normal pentru asteroizii din apropierea Terrei, este totuși…

- Aventurile la Iulius Town continua și in 2023, iar dupa ce ai „patruns” in Lumea Oceanelor, te provocam sa faci o „vizita” in Univers, acolo unde nu credeai ca vei ajunge vreodata. Te poți „desprinde” de pe Terra, in perioada 9 – 19 februarie și vei putea descoperi misterele constelațiilor, vei zari…

- O cometa verde care a trecut pe linga Pamint in urma cu 50 000 de ani va putea fi vazuta din nou in aceste zile, cu ochiul liber. Corpul ceresc va atinge apogeul stralucirii cind va ajunge la cea mai mica distanta de Terra. Astronomii nu stiu, deocamdata, cind și daca se va intoarce vreodata, astfel…

- Supernovele nu sunt intotdeauna chiar atat de "super". Aceste explozii, ce marcheaza moartea unei stele, sunt adeseori spectaculos de energice. Insa, din cand in cand, ele imbraca si forma unui eveniment cosmic complet ratat, informeaza Reuters. Miercuri, oamenii de stiinta americani au detaliat un…

- In perioada 21 ianuarie – 5 februarie, puteți vedea Universul și Calea Lactee mai aproape la Planetariul din Iulius Mall Cluj-Napoca. Organizatorii au pregatit doua proiecții: „De pe Terra in Univers” – te va purta intr-o calatorie fascinanta prin spațiu și timp. Vei afla misterele constelațiilor…

- Pana pe 18 ianuarie 2023 iesenii pot vizita Planetariul gonflabil de la Palas Mall. Pasionatii de Cosmos sunt invitati le o serie de proiectii cu tematica astronomica in „Planetariul de pe Terra in Univers" din zona Atrium, in intervalul orar 10.00-22.00. Pretul unui bilet este de 30 de lei pentru o…

- Dincolo de Statia Spatiala Internationala, trecand de Calea Lactee, cu viteza capsulei care a dus primii oameni pe Luna – misiunea Apollo 11 – , Planetariul revine in Iasi, de aceasta data la Palas. Curiosii de toate varstele sunt asteptati sa descopere Universul intr-o calatorie fascinanta, plina de…

- Astronomii au observat in premiera o planeta indepartata care se apropie periculos de mult de steaua ei imbatranita, descoperire care ofera o posibila perspectiva asupra modului in care ar putea sfarsi Pamantul, arata rezultatele unui studiu publicat recent.