Stiri pe aceeasi tema

- Curațenia de primavara a inceput in județul Cluj, dar in comuna Florești, unde primarul Bogdan Pivariu vrea sa ofere condiții cat mai bune locuitorilor. ”Responsabilii din primarie, impreuna cu echipele de asistați sociali, au parcurs zona din Parcul din Cetatea Fetei și zonele adiacente, precum…

- A inceput curațenia de primavara in Florești. Responsabilii din primarie, alaturi de asistații sociali din comuna, au curațat deja zonele de pe Valea Garboului, strada Razoare și intreaga Centura de Sud pana la intersecția cu Tauțiului. Primarul Bogdan Pivariu ii incurajeaza pe floreșteni sa semnaleze…

- Primaria orașului Pecica organizeaza și in acest an curațenia de primavara. Locuitorii pot scoate in fața porților crengile provenite din toaletarea copacilor din gospodarii. „Crengile provenite din toaletarea arborilor și a pomilor se vor colecta incepand de luni, 18 martie, timp patru saptamani, pana…

- FOTO Marțișor de Primavara: Moment memorabil la Centrul Cultural Bucecea cu primii balerini de la Opera Naționala Iași Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Primaria și Consiliul Local al orașului Bucecea, reprezentata de primarul Angel Gheorghiu și viceprimarul Daniel Avatamaniței, alaturi de Asociația…

- Locuitorii din Jebel sunt anuntati din timp cand va avea loc curatenia de primavara, valabila petru anul 2024. Asadar, incepand cu data de 18 martie 2024, Primaria comunei Jebel va organiza colectarea resturilor vegetale. Asadar, cetatenii comunei sunt rugati ca pana in data de 17 martie, sa depoziteze…

- Primaria Municipiului Lugoj organizeaza in perioada 4 – 29 martie 2024 prin Serviciul Public Sere si Zone Verzi, campania „Curatenia de primavara”, pe teritoriul municipiului, dupa cum urmeaza: 4 – 15 martie – Lugojul German; 18 – 29 martie – Lugojul Roman. Cetatenii…

- Racordare gratuita la apa și canalizare pentru persoanele cu venituri reduse din Teiuș. Criterii și detalii pentru solicitanți Racordare gratuita la apa și canalizare pentru persoanele cu venituri reduse din Teiuș. Primaria orașului Teius anunta ca se pot face inscrieri in programul „Prima conectare…

- ℙ???????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ???? ????????????̦???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????-????????????????????????????????????-???????????????????????? ???????????????? ????̂???? ????????????????????????????????????????…