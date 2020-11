Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 7,36; Lugoj – 4,33; Buziaș – 4,43; Ciacova – 8,76; Deta - 3,80;Gataia -3,74; Recaș - 6,40; Sannicolau Mare -9,04; Balinț -3,23; ... The post Rata pe infectare pe ultimele 14 zile: Timișoara…

- Rata de infectare cu coronavirus crește in Timișoara, ajungand la 7.36/1.000 locuitori, dupa ce ieri a fost 7,32. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Lugoj – 4,33; Buziaș – 4,43; Ciacova – 8,76; Deta – 3,80;Gataia -3,74; Recaș – 6,40; Sannicolau Mare…

- In aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 7,32; Lugoj – 4,07; Buziaș – 3,50; Ciacova – 9,99; Deta - 3,67;Gataia -3,59; Recaș - 6,30; Sannicolau Mare -8,56; Balinț -3,23; ... The post Rata de infectare in Timișoara a ajuns la…

- In aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 6,95; Lugoj – 3,96; Buziaș – 3,61; Ciacova – 11,64; Deta - 3,41, Gataia -3,29, Recaș - 5,23; Sannicolau Mare -8,76; Balinț -3,23; Becicherecu Mic -7,99;... The post Cele mai recente…

- Situația se agraveaza pe zi ce trece in Timișoara, acolo unde rata de infectare a sarit de mai multe zile de 6 la mie. Culmea, autoritațile nu au decis intrarea orașului in carantina. Ca o coincidența, campania electorala a inceput la miezul nopții, astfel ca și interzicerea circulației pe timp de…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 551 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.209 teste efectuate. Noile cazuri sunt din Timișoara – 264, Lugoj – 41, Buziaș – 3, Ciacova – 21, Deta – 3, Faget – 3, Gataia […]…

- Masca de protecție va deveni obligatorie pe intreg teritoriul unui mare județ din Romania, in toate spațiile deschise, potrivit unei decizii a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Este vorba despre județul Timiș, unde autoritațile au luat noi decizii pentru a limita raspandirea noului coronavirus.…

- 160 de persoane infectate cu coronavirus au fost depistate, in ultimele 24 de ore, in județul Timiș, iar 116 persoane au fost carantinate și au intrat in izolare 313 persoane. Din cele 160 de cazuri, in Timișoara –84, Buziaș -10, Ciacova -3, Faget-1, Jimbolia -1, Recaș -7, Becicherecu Mic – 2, Bucovaț…