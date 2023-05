39 de migranți ce voiau să ajungă în Grecia din Turcia au fost arestați Un grup de 39 de migranți, printre care cincisprezece minori, care incercau sa patrunda in Grecia dinspre Turcia trecand un fluviu au fost arestați, a anuntat politia elena miercuri seara, transmite AFP. Grupul era alcatuit din 13 barbati, 11 femei si 15 minori, a facut cunoscut politia intr-un comunicat, fara a preciza nationalitatile acestora. Migrantii fusesera dusi de traficanti cu o barca pneumatica pe o insula mica din mijlocul fluviului, unde au fost abandonati. In 2020, Grecia a ridicat o bariera de otel cu o lungime de 37 de kilometri in aceasta zona indepartata din nord-estul tarii,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tara „puternica” si scapata de urmele seismului este promisiunea presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in campanie pentru un nou mandat, a prezentat marti manifestul partidului sau pentru alegerile prezidentiale si legislative din mai, care se anunta extrem de disputate, relateaza AFP. „Turcia…

- 31 de copii s-au reintors la familiile lor din Ucraina in ultimele zile, in cadrul unei complexe operatiuni, au declarat sambata reprezentantii unui grup umanitar, iar victimele sustin ca au avut condiții groaznice in Rusia, potrivit Reuters. Ucrainenii estimeaza ca aproximativ 19.000 de copii au fost…

- Președintele Finlandei, Sauli Niinisto, a anunțat ca Turcia i-a aprobat Finlandei intrarea in NATO. Aceasta informație a fost transmisa, la data de 15 martie 2023, printr-un comunicat de presa al șefului statului finlandez. Președintele Finlandei, Sauli Niinisto, va face o vizita in Turcia la data de…

- Statele Unite trimit din nou armament in Romania iar una dintre navele care asigura acest transport a acostat deja in portul Alexandroupolis din Grecia, conform unui anunț transmis de autoritațile elene. Nava de transport Liberty Pride, aflata sub pavilionul Statelor Unite, a ajuns, sambata, 4 martie…

- Premierul indian Narendra Modi a cerut vineri, 24 februarie, ca Grupul celor 20 (G20) sa se concentreze asupra celor mai vulnerabili cetațeni ai lumii prin crearea unei „agende incluzive” pentru a recaștiga increderea lumii. Increderea in instituțiile financiare internaționale s-a erodat, in mare parte…

- Crapaturi uriașe erau vizibile duminica pe o autostrada din Kahramanmaras, in Turcia. Bilanțul victimelor cutremurului cu magnitudinea de 7,8 grade de lunea trecuta din Turcia și din Siria vecina a ajuns la aproape 36.000 de morți și se pare ca va continua sa creasca. Imagini filmate cu drona in sudul…

- O adolescenta a fost scoasa in viața din ruinele unei cladiri prabușite in provincia turca Hatay duminica (12 februarie), la aproape o saptamana de la cutremurul devastator care a facut zeci de mii de victime. Cutremurul și replicile majore au distrus zone intinse de orașe și localitați din parți ale…

- Imagini video incarcate pe rețelele de socializare au aratat momentul in care o femeie insarcinata in șase luni și fiica ei de șapte ani au fost scoase in viața de sub mormanele de moloz ale unei cladiri distruse in orașul turc Gaziantep, vineri seara (10 februarie), dupa ce au fost ingropate timp de…