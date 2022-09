Stiri pe aceeasi tema

- Treizeci si opt de persoane, in principal rezidenti rusi, au fost arestate in Muntenegru sub suspiciunea de spionaj, a dezvaluit joi cotidianul local Pobjeda, citand surse neidentificate, potrivit Reuters.

- O inregistrare video difuzata marți (13 septembrie) de Serviciul de Frontiera de Stat al Ucrainei a aratat soldați ucraineni arzand un steag rusesc și smulgand bannerele rusești de pe un supermarket din Vovchansk. Reuters a reușit sa geolocalizeze supermarketul de pe un drum principal din Vovchansk,…

- Doi angajati ai ambasadei Rusiei au murit luni intr-o explozie in apropiere de misiunea diplomatica a tarii la Kabul, a anuntat Ministerul rus de Externe, precizand ca exista de asemenea „raniti in randul cetatenilor afgani”, potrivit Reuters si AFP. Anterior, agentia rusa oficiala de presa RIA a relatat…

- Guvernul din Muntenegru a semnat miercuri un acord ce reglementeaza relatiile sale cu Biserica Ortodoxa sarba, afirmand ca acesta ar putea atenua diviziunile dintre sustinatorii unor relatii mai apropiate cu Serbia si cei ai partidelor proeuropene, dar cel mai mare dintre acestea din urma, Partidul…

- Guvernul rus a decis, duminica, sa majoreze cotele la exporturile de ulei de floarea soarelui si srot de floarea soarelui, ca urmare a faptului ca piata interna este suficient de bine aprovizionata, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Anterior, Rusia a interzis exporturile de seminte de floarea…

- Trei rachete rusesti au lovit joi centrul orasului Vinnita, in centrul Ucrainei, departe de linia frontului, intr-un atac ce s-a soldat cu cel putin 12 morti, intre care un copil mic, si 25 de raniti, a anuntat Serviciul de stat ucrainean pentru Situatii de Urgenta, potrivit Reuters, AFP si Unian.…

- Germania va inceta orice achizitie de carbune rusesc la data de 1 august, urmand ca achizitiile de petrol rusesc sa inceteze la data de 31 decembrie, o schimbare majora a surselor din care se aprovizioneaza cu energie prima economie europeana, a anunțat, miercuri, secretarul de stat in Ministerul german…