Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II (Arad) au depistat 37 de cetateni din Bangladesh, Pakistan și Nepal care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 37 de cetateni din Bangladesh, Pakistan și Nepal care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-o autoutilitara și un ansamblu rutier. Șoferii sunt cercetați pentru savarșirea infracțiunii…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 77 de cetateni din diverse state (Bangladesh, Pakistan, India, Siria și... The post 77 de migranti, ascunsi in trei mijloace de transport, intentionau sa ajunga ilegal in vestul Europei appeared first on Special…

- Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunsi intr-o autoutilitara ce transporta componente auto, șaisprezece cetateni din... The post Migranți din Maroc si Bangladesh, prinși intr-o autoutilitara la Nadlac II appeared first on Special…

- Comunicat. Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varșand și Nadlac au depistat 24 de cetateni din Siria, Pakistan, Nepal, Bangladesh... The post Poliția de Frontiera a prins 24 migranți la Varșand și Nadlac appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 11 cetateni din Etiopia, India, Maroc si Pakistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare incarcate cu frigidere și grupaje auto.

- Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 31 de cetateni din Bangladesh, Pakistan, Maroc, Egipt, Nepal și... The post Alți zeci de migranți au fost prinși incercand sa treaca granița la Nadlac II appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 52 de cetateni straini din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport. „In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul…