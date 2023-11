Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brasov din 1987 este marcata, incepand din 2021, la data de 15 noiembrie, cand in 1987, a avut loc una din primele revolte pe scara larga impotriva regimului ceausist.Revolta anticomunista de la Brasov "a fost actiunea care a subrezit zidul comunist construit in…

- In ziua de 15 Noiembrie 1987 a avut loc revolta anticomunista a muncitorilor de la Brasov. Miscarea de protest a izbucnit in sectia “440 “Matrițe” a Intreprinderii de Autocamioane Brașov dupa ce muncitorii s-au vazut cu salariile injumatatite. Cum conducerea uzinei nu le-a oferit explicatii, lumea a…

- Pe 15 noiembrie, in 1868, se naștea savantul Emil Racovița, in 1932 murea Peneș Curcanul, erou al Razboiului de Independența, iar in 1958 venea pe lume artista Doina Aldea-Teodorovici. In 1987 izbucnea Revolta anticomunista de la Brasov, iar in 2008 aveau loc exploziile de la mina Petrila.

- Andrei Ursu, fiul disidentului Gheorghe Ursu, a declarat ca decizia Parchetului General de a formula o cerere de revizuire a hotararii prin care tortionarii tatalui sau au fost achitati este o veste imbucuratoare, noteaza News.ro. „Se deschide o noua speranta, o noua perspectiva ca un complet nou de…

- Florin Daniel Sandru, presedintele executiv al IICCMER, institutie cu ajutorul careia procurorii au aflat date suplimentare care le-au permis sa ceara revizuirea hotararii de achitare a tortionarilor disidentului Gheorghe Ursu, rejudecarea si condamnarea lor, afirma, miercuri seara, ca achitarea ”este…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a formulat miercuri o cerere de revizuire a hotararii de achitare a tortionarilor disidentului Gheorghe Ursu, ramasa definitiva prin decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie din data de 27 iulie 2023. Magistratii cer rejudecarea si condamnarea…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a formulat miercuri o cerere de revizuire a hotararii de achitare a tortionarilor disidentului Gheorghe Ursu, ramasa definitiva prin decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie din data de 27 iulie 2023. Magistratii cer rejudecarea si condamnarea…

- Corpul unei persoane decedate a fost descoperit, sambata, de pompierii militari care au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament dintr-un bloc din municipiul Codlea, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov. „Am fost anuntati de izbucnirea…