33 de propuneri analizate în ultima ședință a Comisiei de circulație! 33 de propuneri analizate in ultima ședința a Comisiei de circulație! Primaria Municipiului Pitești anunța ca, in ședința Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale, organizata joi, 30 martie 2023, au fost analizate, avizate sau respinse urmatoarele propuneri: 1. Amplasarea unui limitator de viteza pe carosabilul strazii Zimbrului, intre blocurile 58 și 62. ✔️ […] Articolul 33 de propuneri analizate in ultima ședința a Comisiei de circulație! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

