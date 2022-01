Stiri pe aceeasi tema

- Se implinesc 32 de ani de cand Familia Regala a revenit in Romania si a deschis prima fundatie din tara. In toti acesti ani, Majestatea Sa Margareta a reusit sa renoveze dispensare, sa doteze spitale cu echipamente medicale, sa ajute copii nevoiasi si bolnavi sau varstnici. Viata a peste 200 de mii…

- Este prima zi de scoala din noul an nu doar pentru elevii din Romania, ci si pentru cei din alte state din Europa. Majoritatea țarilor de pe continent se lupta deja cu valul 5 al pandemiei, asa ca au luat masuri suplimentare pentru intoarcerea in banci a elevilor.

- La Savarsin, dubasii au pornit la colindat. Prima oprire a fost castelul Familiei Regale. Oamenii sunt fericiti ca au putut relua traditia, dupa ce anul trecut a fost intrerupta de pandemie. Familia Regala a impartit daruri familiilor nevoiașe.

- Guvernul se reuneste in sedinta miercuri, incepand cu ora 15,00, la Palatul Victoria, informeaza Biroul de presa al institutiei. Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 22 decembrie 2021 I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚA1. PROIECT DE ORDONANȚA…

- In acest context in care țara nu a avut buna vreme un Executiv, Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, in prezent, președintele PMP, a lansat o tema cel puțin interesanta: schimbarea sistemului politic din Romania prin reinstaurarea monarhiei constituționale.Declarația fostului ministru de Externe…

- Majestatea Sa Margareta a criticat clasa politica din Romania si a facut apel la responsabilitate naționala. In discursul tradițional adresat miercuri seara Corpului Diplomatic, custodele Coroanei Romane a atras atentia ca nu ne va lua nimeni in serios ca tara daca petrecem luni de zile fara un guvern…

- Astazi se implinesc 100 de ani de la nașterea celui care a fost cel mai inalt reper de moralitate și demnitate al Romaniei din secolul al XX-lea, Regele Mihai I.”Tradat de toți, loial tuturor” este motto-ul devenit sentința morala pentru noi, supraviețuitori ai extraordinarului om și rege, cu care am…