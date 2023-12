Stiri pe aceeasi tema

- Caștigator al celebrului Concurs Internațional de Dirijat Gustav Mahler, Germania - 2020, dirijorul FINNEGAN DOWNIE DEAR este invitat la pupitrul ORCHESTREI NAȚIONALE RADIO, vineri, 15 decembrie 2023 (de la 19.00). Nascut la Londra, absolvent al Universit

- Un tablou care acum 2 ani era evaluat la 15.000 de dolari s-a vandut acum cu 13,8 milioane de dolari la o licitație a casei Sotheby’s. Pictura, care intre timp a fost expertizata, s-a dovedit a fi o opera de Rembrandt, relateaza CNN.

- „Pentru totdeauna, mereu” – o lucrare fascinanta, o opera de arta ce a starnit curiozitatea oamenilor din toate colțurile lumii și care a devenit o provocare ce le da multora batai de cap. Iluzia optica dintr-un tablou al unui pictor mexican face acum furori in mediul online. Privește cu atenție imaginea,…

- Lui Ion Luca Caragiale ii sunt dedicate doua muzee, unul in Prahova și altul in Dambovița, dar niciunul nu este adevarata sa locuința. Casa in care s-a nascut nu mai exista, iar scriitorul nu a avut o locuința a sa. A trait toata viața cu chirie.

- Capodopera pictorului impresionist francez Claude Monet, 39; 39;Le bassin aux nympheacute;as 39; 39;, a fost vanduta la licitatie, la New York, cu 74 de milioane de dolari, joi, intr o seara exceptionala in care casa Christie 39;s a realizat vanzari de 640 de milioane de dolari, transmite AFP.Casa Christie…

- Mircea Geoana: Omul politic cu o cariera impresionanta Mircea Geoana este un om politic roman care a avut o cariera impresionanta in domeniul diplomatiei si al politicii internationale. Nascut pe 14 iulie 1958 in Bucuresti, Geoana a urmat studii la Universitatea din Bucuresti, unde a obtinut o diploma…

- Daca, de cele mai multe ori, unui antreprenor roman ii este greu sa reziste pe piața HoReCa din Romania, imaginați-va cum ii este unuia strain. Ani și ani de lupte cu proprietari pretențioși, lupte cu birocrația romaneasca, dar și cu creșterea aparent...