Deși Occidentul a impus Rusiei multiple sancțiuni inca din 2014, dupa anexarea Crimeei, acestea nu au produs efectele scontate pentru ca Rusia a gasit de fiecare data portițe de scapare. Și o buna parte din actualele restricții sunt ușor de ocolit, jurnaliștii de la Economichna Pravda prezentand nu mai puțin de 31 de moduri prin care acestea nu produc efectele scontate. Primele restricții occidentale in legatura cu agresiunea rusa impotriva Ucrainei au fost introduse in urma cu opt ani. In pofida acestora, in 2014 Rusia a anexat Crimeea și a lansat agresiunea armata in regiunile Donețk și Lugansk.…