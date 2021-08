Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Limbii Romane este sarbatorita și in acest an, la data de 31 august, in reprezentanțele Institutului Cultural Roman prin cursuri, muzica, expoziții, filme romanești, publicații sau evenimente...

- Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu așteapta publicul și in acest sfarșit de saptamana cu o varietate de evenimente dedicate artelor spectacolului și invita iubitorii de teatru sa se bucure de reprezentațiile programate in cele din urma zile ale manifestarii. Sambata și duminica vor avea…

- ITsArt, platforma de streaming sustinuta de guvernul italian, va fi lansata toamna aceasta in Europa si anul viitor in Statele Unite, informeaza Variety, potrivit news.ro. Serviciul video-on-demand este sustinut din reclame si plati pe vizionare si a fost conceput in timpul pandemiei, cand…

- SFR 12: Spectacole de teatru, eveniment in memoriam și un program de filme studențești Oana Pellea, pentru prima data la SFR Echipa festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR) anunța noutați pentru ediția cu numarul 12, ce va avea loc la Iași in mai puțin de o luna. Astfel, dincolo de selecția de…

- „Buzaul lui Marghiloman” este un festival care cinstește memoria lui Alexandru Marghiloman și care pune Buzaul pe harta culturala a Romaniei, prin Vila Albatros – Conacul Marghiloman și gradina sa. Locul este plin de legende, iar in jurul acestor legende s-a nascut acest festival, in care toți cei care…

- Timișorenii au ieșit in numar mare sambata seara la Noaptea Muzeelor. Muzeul de Arta, Muzeul Național al Banatului și Muzeul Satului Banațean și-au deschis porțile pana tarziu pentru iubitorii de arta. Patrimonium 2020, expoziție foto cu bisericile romanești din Banat, instalația „Talharul cel bun,…

- Cea de a XVII-a editie a Noptii Muzeelor va avea loc sambata, 12 iunie, la nivel national, organizatorii propunand publicului expozitii, interventii si experimente artistice, proiectii, spectacole, ateliere, concerte, tururi interactive, dar si unele activitati in mediul online. Potrivit unui comunicat…

- Cea de a XVII-a editie a Noptii Muzeelor va avea loc sambata, 12 iunie, la nivel national, organizatorii propunand publicului expozitii, interventii si experimente artistice, proiectii, spectacole, ateliere, concerte, tururi interactive, dar si unele activitati in mediul online, conform agerpres.…