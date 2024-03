Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Ziua Mondiala a Plantațiilor Forestiere, marcata de ASCOR Alba Iulia și Seminarul Teologic prin sadirea a 300 de puieți Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Romani (ASCOR) – Filiala Alba Iulia și Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Simion Ștefan” din Alba Iulia au desfașurat joi, 14 martie,…

- Fascinanta lume a chimiei atrage an de an elevi pasionați, curioși și dornici sa afle lucruri interesante, sa experimenteze și sa-și dezvolte competențele și aptitudinile pentru acest domeniu. Concursul național de chimie „Lazar Edeleanu” a oferit oportunitatea elevilor colegiului militar de a-și testa…

- Tabara de iarna la Manastirea Oașa, organizata de ASCOR. Tinerii au muncit și s-au rugat alaturi de calugari Manastirea Oașa a gazduit, in perioada 14-18 februarie 2024, tabara de iarna a Asociației Studenților Creștini Ortodocși Romani (ASCOR) – Filiala Alba Iulia. Studenții membri și liceenii prieteni…

- Elevii claselor a XI-a C și a X-a C au desfașurat astazi, 31 ianuarie 2024, in cadrul orei de dirigenție, o activitate legata de problematica violenței in școli. In cadrul activitații, coordonata de catre doamnele diriginte Lucia Lupu și Alina Chiorean, au avut loc prezentari interactive a unor teme…

- In data de 28 ianuarie 2024, in amurgul serii, biserica parohiala „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Ortodoxa Bucerdea-Vinoasa, Protopopiatul Alba Iulia, a gazduit un moment cultural-artistic deosebit, dedicat principalelor evenimente comemorate in luna…

- In zilele de 25 și 26 ianuarie 2024, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Vasile cel Mare” din Iași, a avut loc prima ediție a Simpozionului Național „Teologie și Cultura”. Evenimentul, desfașurat sub genericul „Vocația sfințeniei in lumea contemporana”, a reunit prezența a numeroși profesori și elevi…

- Duminica, 17 decembrie 2023, dupa slujba Vecerniei, a avut loc o frumoasa activitate specifica perioadei in care ne aflam. Elevii clasei a V-a C, coordonați de prof. Camelia Barbatu (diriginte), prof. Camelia Șeușan și Loredana Groza au prezentat o sceneta religioasa numita „Irod și craii”, interpretand…

- In cadrul parteneriatului incheiat intre Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia și parohiile Maieri I și Maieri II, in luna decembrie 2023, s-a desfașurat o serie de activitați specifice Praznicului Nașterii Domnului. Elevii clasei a IV-a B, indrumați de prof. inv. primar Alexandra Andreicuț,…