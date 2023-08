Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 22 de oameni au fost ucisi si peste 50 au fost raniti duminica, dupa ce un tren de pasageri a deraiat in districtul Sanghar din provincia Sindh, in sudul Pakistanului, a anuntat politia locala, transmite agenția Xinhua, preluata de Agerpres.

- Opt copii din nordul Pakistanului au fost uciși de o alunecare de teren in timp ce jucau cricket dupa ploile care au facut ravagii, au anunțat vineri (7 iulie) autoritațile, la un an dupa ce inundații fara precedent au facut prapad in aceasta țara din Asia de Sud. Aceștia au precizat ca incidentul a…

- Un incendiu puternic a avut loc intr-o cladire inalta din orașul Ajman din Emiratele Arabe Unite. Incendiul a izbucnit in Turnul 02 al complexului Ajman One și a cuprins mai multe etaje in cateva minute. Un incendiu de proporții a cuprins luni seara, 26 iunie, un turn rezidențial din orașul Ajman din…

- Echipele de interventie ale CFR SA lucreaza la deblocarea caii ferate si remedierea deranjamentului produs. Personalul feroviar intervine pentru reparatii la firul de contact pe 5 intervale de statii, de la Dr. Tr. Severin la Prunisor, unde, din cauza vremii nefavorabile, in cursul noptii s-au inregistrat…

- Un puternic ciclon ar putea lovi statul Gujarat (vestul Indiei) si regiuni din sudul Pakistanului saptamana aceasta, au anunțat meteorologii, scrie Reuters. Este așteptat ca ciclonul, denumit Biparjoy, sa atinga uscatul joi dupa-amiaza intre localitatile Mandvi (din statul indian Gujarat) si Karachi…

- O furtuna care se afla in largul coastei de vest a Indiei s-a intensificat si a devenit un puternic ciclon care ar putea lovi statul Gujarat (vestul Indiei) si regiuni din sudul Pakistanului saptamana aceasta, a anuntat departamentul meteo, potrivit Reuters.Ciclonul, denumit Biparjoy, este asteptat…

- Un accident feroviar devastator a avut loc vineri, in India. In timpul acestuia, cel puțin 288 persoane au murit. De asemenea, 850 au fost spitalizate dupa ce un tren de pasageri a deraiat. Acesta s-a ciocnit cu un alt tren de marfa in districtul Balasore din Odisha, potrivit presei locale, citata de…

- Un pakistanez, Ahmed Rabbani, eliberat recent de la inchisoarea militara Guantanamo, unde a fost incarcerat timp de aproape 20 de ani, fara sa fi fost judecat vreodata, a pictat neincetat in centrul american de detentie si si-a expus pentru prima oara lucrarile la Karachi, relateaza AFP. El a folosit…