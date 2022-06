30 de miliarde de dolari pentru proiectele globale care combat foametea

Combaterea foametei este unul dintre obiectivele lumii moderne. Pana acum, dezideratul acesta nu a fost indeplinit, iar șansele ca acest lucru sa se intample pana in anul 2030, stabilit ca termen limita pentru realizarea lui, sunt minime. Provocarile determinate de criza sanitara recenta și acum de razboiul dintre Rusia și Ucraina au limitat progresul inregistrat in combaterea foametei, dar eforturile in acest sens continua prin investițiile pe care Banca Mondiala anunța ca le va face pe parcursul urmatoarelor 15 luni. Numarul persoanelor care sufera de foame a crescut Multe țari se confrunta…