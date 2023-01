Stiri pe aceeasi tema

- Afirmatia apartine spionajului ucrainean. 110.740 de militari rusi ar fi fost ucisi in razboi, potrivit Kievului. Trupele ruse au continuat sa „terorizeze" civilii din Ucraina, in ciuda armistitiului de 36 de ore. Spionajul militar din Ucraina a sustinut ca Rusia ar urma sa ordone mobilizarea a 500.000…

- Aproximativ 2 mii de protestatari s-au adunat in luna septembrie in Koln pentru a indemna guvernul german sa iasa din coaliția occidentala care sprijina Ucraina. Mitingul a fost doar una dintre numeroasele manifestații in care oamenii au cerut Guvernului de la Berlin sa nu mai ajute Ucraina. Acest mesaj…

- Pinchas Goldschmidt avertizeaza ca populația evreiasca va fi facuta țap ispașitor pentru greutațile cauzate de razboiul din Ucraina și indeamna evreii sa paraseasca cat mai repede Federația Rusa, scrie The Guardian. Goldschmidt a demisionat din postul sau și a parasit Rusia in iulie, dupa ce a refuzat…

- Președintele Nigeriei a avertizat ca armele furnizate pentru razboiul dintre Ucraina și Rusia incep sa se „strecoare” in Africa și ajung in mainile teroriștilor. Amenințarea terorista a devenit mai mare.

- Ucraina obține noi promisiuni de susținere, incepand cu Franța. ”Va anunț, a declarat Emmanuel Macron sambata, o noua contribuție suplimentara de 6 milioane de euro pentru transportul și distribuirea prin Programul alimentar mondial de cereale din Ucraina cu destinația Yemen și Sudan… Am ales sa acționam…

- Razboiul din Ucraina a oferit o oportunitate unica pentru industria de armament din Europa de Est, potrivit mai multor oficiali guvernamentali și din industrie care au vorbit pentru Reuters. Statele din regiune au considerat inarmarea Ucrainei drept o obligație de securitate regionala și au facut comenzi…

- Armata ucraineana are o fereastra de oportunitate in termen de o luna și jumatate pentru a elibera Hersonul . De asemenea, in aceasta perioada, forțele armate ucrainene ar putea sa elibereze o parte din Donbass. Oficiali americani au declarat pentru The New York Times. Potrivit acestora, este posibil…

- Teoria dorita de Occident, care sa rezulte din razboiul lui Putin, ar fi aceea de ”infrangere strategica a Rusiei”, similara cu poziția invinșilor, Germania și Japonia, din cel de-Al Doilea Razboi Mondial. De-a lungul celor opt luni de invazie a Ucrainei, Vladimir Putin a subliniat ca razboiul sau este…