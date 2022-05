Stiri pe aceeasi tema

- Taiwanul a interceptat 30 de avioane ale Chinei, care au intrat in zona sa de aparare aeriana, fiind cea mai mare incursiune de acest fel din 23 ianuarie. Atunci, China a trimis 39 de avioane in preajma insulei pe care o revendica drept teritoriu propriu. Autoritațile de la Taipei considera aceste activitați…

