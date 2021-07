3 medii de 10 au fost înregistrate la Bacalaureat în judeţul Braşov Una la Colegiul Național Unirea si alte doua la Colegiul Național Andrei Șaguna. Rezultatele au fost afișate, pe bacalaureat.edu.ro. Chiar daca mediile de 10 au fost putine, note maxime la romana sau la matematica au luat mai multi canidati. In total, in judetul Brasov, la examenul maturitatii au fost admisi peste 2.300 de candidați, iar […] Articolul 3 medii de 10 au fost inregistrate la... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

