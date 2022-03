Stiri pe aceeasi tema

- Este foarte clar ca, in actualul context, este datoria noastra sa acordam sprijin, cum putem, victimelor situației din Ucraina. Romanii au aratat in ultimele zile un spirit civic exemplar, fiecare... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La cel mai mare punct de trecere a frontierei al Romaniei cu Republica Moldova, Vama Albița, in ultimele ore au intrat in țara aproape 900 de ucraineni, in condițiile in care, pana acum, intr-o zi obișnuita intrau cel mult 20 de cetațeni din Ucraina. Niciun ucrainean ajuns in Vama Albița, dupa declanșarea…

- La unul dintre marile hoteluri ale Sighetului, ucrainenii au umplut etajele și sunt ajutați de romani sa gaseasca mijloace de transport catre vest. Corespondența din Sighet (Romania) Hotelurile din Sighet s-au umplut in cursul zilei de joi, 24 februarie, dupa ce mii de ucraineni au trecut dincoace.…

- Probabil niciodata literele UE și NATO n-au fost udate cu bere, de fericire. Asta se intampla acum la granița de nord a Romaniei, unde vin mii de ucraineni. Au fugit din țara lor cuprinsa de razboi prin cea mai apropiata vama, Sighet-Solotvino. Sunt bebeluși și copii care nu ințeleg ce li se intampla,…

- Transgaz asigura: „Alimentarea cu gaze a Romaniei nu va fi afectata!”. Ion Sterian, directorul general al Transgaz a dat asigurari ca importurile de gaze ale Romaniei prin Ucraina se deruleaza normal si, daca vor fi intreruperi, fluxul de gaze poate fi redirectionat cu usurinta prin alte puncte de intrare…

- In contextul deteriorarii grave a situației de securitate din Ucraina și din regiunea Marii Negre și a evoluțiilor negative din aceasta seara, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca a fost ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina la nivelul max

- Ultimul sondaj efectuat de CURS, realizat la nivel național in perioada 22-29 ianuarie 2022, indica faptul ca romanii sunt ingrijorați de creșterea prețurilor la alimente și de facturile la energie mai mult decat sunt ingrijorați de un razboi in Ucraina sau de valul Omicron, noteaza rtv.net. Acelasi…

- Polițiștii au tras focuri de arma ca sa opreasca fugarii dintr-o mașina pe care au urmarit-o in Timiș, la Giroc, vineri noaptea. Cinci oameni au sarit din mers din autoturism, relateaza portalul local de știri Tion . Un șofer nu a oprit la semnalele polițiștilor și a demarat cu mașina pe langa aceștia.…