29 februarie - Ce spun Astrologii. Ce aduce această zi, o dată la patru ani 29 februarie - Ce spun Astrologii. Ce aduce aceasta zi, o data la patru ani Anul bisect are loc o data la patru ani și cu fiecare trecere a timpului reușește sa se surprinda. Ziua de 29 februarie in astrologie are o insemnatate deosebita, asta pentru ca este un numar plin de mister și magie. In spatele acestei idei exista un secret ascuns cu grija de-a lungul timpului și in urmatorul articol vom descoperi totul despre el. Numerologia joaca un rol important aici și vine tocmai din vremea lui Iulius Caesar. 29 februarie - Ce spun Astrologii 29 februarie - Ce spun Astrologii Se pare ca in trecut, in cea de-a doua… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

