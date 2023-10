Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 29 de jurnaliști au murit in razboiul dintre Israel si Hamas, a anuntat Comitetul pentru Protectia Jurnalistilor (CPJ), care și-a exprimat ingrijorarea pentru acest bilnaț dramatic și pentru intreruperea comunicațiilor din Gaza. Jurnaliștii sunt civili care trebuie protejați, iar atacarea…

- Razboiul dintre Israel și Hamas va scumpi și mai mult carburanții. Avertismentul vine de la distribuitori, dupa ce cotația barilului de petrol a crescut cu peste 8%, in mai puțin de doua saptamani, de la inceperea ostilitaților.

- Un tata din Israel a facut marturisiri cutremuratoare, dupa ce fiica lui a fost ucisi de militanții Hamas. Cu lacrimi in ochi, barbatul s-a bucurat in momentul in care a aflat ca fetița a murit, declarand ca e moartea este o binecuvantare și ca mai bine mori decat sa ajungi ostatic.

- Razboiul pornit in Israel de militanții Hamas face tot mai multe victime. Un barbat in varsta de 22 de ani a fost ucis intr-un mod barbar, insa a reușit sa salveze viața a doua fete, in Israel, dupa ce i-ar fi infruntat pe militanții Hamas.

- Cel puțin 260 de persoane au murit dupa un atac declanșat de Hamas la un festival de muzica electronica in aer liber din Israel, langa Fașia Gaza, potrivit CNN. Un numar necunoscut de participanți pare sa fi fost rapit de agenții Hamas. Atacul a avut loc sambata (7 octombrie) la Festivalul Universo…

- Țarile musulmane strang randurile in jurul Hamas: surpriza vine insa din Germania! Multe țari occidentale și-au anunțat sprijinul pentru Israel, dupa atacul Hamas de sambata,... The post Țarile musulmane strang randurile langa Hamas: miting anti-Israel in Germania! appeared first on Special Arad · ultimele…