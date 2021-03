28 martie - Mare sărbătoare în calendarul ortodox. Ce mare sfânt este pomenit astăzi Cuviosul Ilarion a fost starețul manastirii Pelechit din Helespont, in Asia.Plin fiind de Duhul Sfant, el a stralucit ca un soare printre oameni, vindecandu-i de boli și curațindu-i de duhurile cele necurate. Acest barbat dumnezeiesc a luat mai apoi mucenicia in timpul lui Leon Armeanul (813-820) care pornise din nou prigonirile contra aparatorilor sfintelor icoane.Cuviosul Ilarion s-a nascut intr-un sat ce se numea Tavata, ce era in Palestina, aproape de cetatea Gaza. Parintii cuviosului au fost eleni, din care s-a nascut Ilarion ca un trandafir din spini, si buna mireasma i s-a aratat lui Hristos;… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

