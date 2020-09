Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 31 august 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 2246; Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1681; Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 78;…

- Astazi, 27 august 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 2154; Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1468; Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 75;…

- Astazi, 24 august 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 2077; Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1402; Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 70;…

- Astazi, 17 august 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1831; Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1061; Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 56;…

- „Astazi, 25 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: ➢ Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1125; ➢ Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 647; ➢ Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Astazi, 13 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 824;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 530;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

-  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 727 ((doi dintre pacienții testați și confirmați in alt județ, care s-au regasit in buletinul informativ de ieri, 8 iulie, au fost atribuiți județului in care au fost diagnosticati);  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul…

- Astazi, 8 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 684 (2 cazuri au fost testate și confirmate pe raza altor județe și au fost alocate județului Buzau);  Numar persoane vindecate Covid-19…